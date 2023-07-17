Хуснуллин: сообщение между Крымом и материком через новые регионы будет круглосуточным

ТАМАНЬ /Краснодарский край/, 17 июля. /ТАСС/. Автомобильное сообщение между полуостровом Крым и материком через новые регионы России будет круглосуточным. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы приняли решение по поручению президента, что по новым территориях будет организовано круглосуточный проезд. До этого у нас проезд был в дневное время, был комендантский час. Дано поручение машины пропускать круглосуточно", - сказал он после совещания у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.