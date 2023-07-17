17 июля, 17:07
Атака на Крымский мост

Хуснуллин: сообщение между Крымом и материком через новые регионы будет круглосуточным

ТАМАНЬ /Краснодарский край/, 17 июля. /ТАСС/. Автомобильное сообщение между полуостровом Крым и материком через новые регионы России будет круглосуточным. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы приняли решение по поручению президента, что по новым территориях будет организовано круглосуточный проезд. До этого у нас проезд был в дневное время, был комендантский час. Дано поручение машины пропускать круглосуточно", - сказал он после совещания у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация