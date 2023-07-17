ОБСЕ получила данные об арестах пророссийских активистов со стороны СБУ

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявило, что не может оценить правомерность действий украинских органов

ВЕНА, 17 июля. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в понедельник заявило, что получило от России информацию об арестах пророссийских активистов, политиков и журналистов Службой безопасности Украины (СБУ), но не может оценить правомерность действий украинских органов.

По словам БДИПЧ, Россия передала информацию об арестах и задержаниях СБУ пророссийских активистов, журналистов, политиков, а также чиновников и гражданских, "обвиняемых в сотрудничестве" с российским властями.

"Однако из-за отсутствия достаточной информации БДИПЧ в настоящее время не может установить необходимые факты и обстоятельства, связанные с арестами и задержаниями этих лиц, и, следовательно, не может оценить их правомерность", - говорится в докладе Бюро.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что получило документальное подтверждение 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц на Украине.