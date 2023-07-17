17 июля, 17:36
Атака на Крымский мост

В Крыму за день от туристов поступило более 8,5 тыс. обращений на горячую линию

По словам главы республики Сергея Аксенова, 80% вопросов были информационного плана

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Более 8,5 тыс. обращений приняли за день операторы горячей линии в Республике Крым, созданной для помощи туристам после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов президенту России Владимиру Путину на совещании по ситуации вокруг моста.

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"Мы максимально размещаем информацию на сайте Министерства транспорта Республики Крым, министерства курортов - для отдыхающих. То есть максимально информируем. Сегодня поступило более 8,5 тыс. звонков от туристов в целом на горячую линию. Разбираю все вопросы практически сам. 80% вопросов - это вопросы информационные в общей сложности", - сказал Аксенов.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.

С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное сообщение уже возобновилось, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымАтака на Крымский мост
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