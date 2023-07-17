В Минздраве Крыма сообщили о круглосуточном дежурстве медиков в местах скопления машин

Их количество могут увеличить при необходимости

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Круглосуточное дежурство бригад медицинской помощи развернули в местах массового скопления автомобилей, которые движутся в сторону выезда с территории Крымского полуострова. Среди круглосуточных пунктов - КПП "Джанкой" и Керченская паромная переправа, сообщили в понедельник в Telegram-канале Министерства здравоохранения Республики Крым.

"Министерством здравоохранения Республики Крым в целях своевременного оказания медицинской помощи гражданам обеспечено круглосуточное дежурство медицинских работников в местах возможного затора автотранспорта. Медицинские работники дежурят: в пгт Багерово Ленинского района (досмотровый пункт пропуска), на паромной переправе в Керчи, на железнодорожном вокзале "Керчь-Южная", на Чонгарском мосту (пункт пропуска "Джанкой"), а также в селе Медведевка Джанкойского района", - говорится в сообщении.

Как добавил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский, чьи слова приводятся в сообщении, количество выставленных бригад скорой медицинской помощи и развернутых постов оказания медпомощи могут увеличить при необходимости.

В ведомстве добавили, что на протяжении трассы "Таврида" между Белогорским районом и Керчью также функционируют пункты постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" в пгт Старый Крым и пгт Золотое Поле Кировского района, а также в селе Семисотка и пгт Горностаевка Ленинского района.