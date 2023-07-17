В Нигерии среди домашнего скота зафиксировали вспышку сибирской язвы

Болезнь выявлена на животноводческой ферме в районе Гаджири штата Нигер, где содержался крупный рогатый скот, овцы и козы

ПРЕТОРИЯ, 17 июля. /ТАСС/. Вспышка сибирской язвы произошла на одной из ферм в центральной части Нигерии. Об этом сообщило в понедельник министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Нигерии.

"Болезнь выявлена на животноводческой ферме в районе Гаджири штата Нигер, где содержался крупный рогатый скот, овцы и козы, - приводит выдержки из коммюнике министерства агентство "Синьхуа". - Все затронутые сибирской язвой животные погибли".

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь млекопитающих. Возбудитель в виде спор сохраняет жизнеспособность в почве много лет.