17 июля, 17:46,
обновлено 17 июля, 17:53
Атака на Крымский мост

Все задержанные поезда в направлении Крыма прибыли на станции назначения

По последним данным, задерживается несколько поездов из республики

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Все поезда, задержанные в сторону Крымского полуострова, прибыли на станции назначения. Об этом говорится в сообщении оператора железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс".

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"Все поезда "Таврия", которые были задержаны в направлении Крыма и Севастополя, прибыли на станции назначения", - отмечается в сообщении.

На 20:00 мск задерживается несколько поездов из Крыма: №178 "Симферополь - Москва"; №092 "Севастополь - Москва"; №176 "Симферополь - Москва"; №183 "Севастополь - Мурманск" с вагонами беспересадочного сообщения "Севастополь - Архангельск". 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
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