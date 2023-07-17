Все задержанные поезда в направлении Крыма прибыли на станции назначения

По последним данным, задерживается несколько поездов из республики

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Все поезда, задержанные в сторону Крымского полуострова, прибыли на станции назначения. Об этом говорится в сообщении оператора железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс".

"Все поезда "Таврия", которые были задержаны в направлении Крыма и Севастополя, прибыли на станции назначения", - отмечается в сообщении.

На 20:00 мск задерживается несколько поездов из Крыма: №178 "Симферополь - Москва"; №092 "Севастополь - Москва"; №176 "Симферополь - Москва"; №183 "Севастополь - Мурманск" с вагонами беспересадочного сообщения "Севастополь - Архангельск".