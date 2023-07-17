Бесплатные автобусы до супермаркета запустили для водителей, ждущих переправу в порту Крым

По данным главы республики Сергея Аксенова, в очереди находятся более 700 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. В Крыму запустили бесплатные автобусы до супермаркета для водителей грузовиков, которые стоят в очереди на Керченскую паромную переправу в порту Крым. Также для них организовали бесплатную воду и питание, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов президенту России Владимиру Путину на совещании по ситуации вокруг моста.

"Для грузовых автомобилей очередь [на переправе составляет] не более двух суток ожидания. Двое суток в самом непосредственно порту Крым вода бесплатная для людей, точки общепита на месте находятся. Работает несколько автобусов рейсовых, которые бесплатно водителей возят в супермаркет. Оттуда практически все закупают, что нужно", - сказал Аксенов.

Ранее глава республики доложил, что переправы через Керченский пролив со стороны Крыма ожидают более 700 автомобилей, ликвидировать очередь планируют в течение суток. Всего за 17 июля удалось перевезти более 255 грузовых автомобилей и 20 гражданских автобусов.