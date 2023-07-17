Автомобилистов из пробок на подъездах к Крымскому мосту переместили на парковки

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, решение о перевозке через Керченский пролив 750 автомобилей позволит "снять напряжение со скопившимся автотранспортом"

ТАСС, 17 июля. Автомобилистов из многокилометровых пробок, образовавшихся на Кубани на подъездах к Крымскому мосту, переместили на перехватывающие парковки. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев президенту России Владимиру Путину на совещании по ситуации вокруг моста.

"Через специальное табло мы оповещаем о невозможности проехать к Крымскому мосту и о конкретном расположении перехватывающих парковок, чтобы все понимали, что нет смысла ехать в сторону Крымского моста, а лучше остаться на оборудованных местах и дождаться решения. Еще раз хочу подчеркнуть, что все эти мероприятия позволили нам выполнить ваше поручение и переместить людей с многокилометровых пробок вдоль дорог на оборудованные всем необходимым парковки", - сказал Кондратьев, докладывая Владимиру Путину.

По его словам, решение о перевозке через Керченский пролив 750 автомобилей жителей Крыма позволит "снять напряжение со скопившимся автотранспортом сейчас и не допустить его в дальнейшем".