Узнать про растущие в Москве деревья и кустарники горожане смогут на экскурсии в парке

На мероприятии гости узнают, что такое "дубравная свита", каковы особенности растений широколиственных лесов и другое

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Познакомиться с основными видами растущих в Москве деревьев и кустарников смогут горожане и гости столицы на экскурсии в парке на востоке города. Об этом сообщает в понедельник префектура Восточного административного округа столицы.

"В Терлецкой дубраве 21 июля пройдет ботаническая экскурсия "Почему эти растения растут в дубравах?", на ней гости узнают, что такое "дубравная свита", каковы особенности растений широколиственных лесов, почему в одних лесах весной можно увидеть ковры первоцветов, а в других чаще подорожник и полынь", - сказали в префектуре.

Здесь также сослались на пресс-службу Перовского парка, которая напоминает о том, что именно в зоне отдыха Терлецкая дубрава с 2019 года на одном из участков высаживались самые обычные растения, которые можно встретить в лесу или на лугу. "У многих посетителей это вызывало вопросы. Пришло время рассказать с какой целью сотрудники зоны отдыха делали данную экспозицию", - заметили в префектуре.