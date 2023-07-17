Директор "Артека" заявил, что центр продолжит развиваться вопреки введенным санкциям

Речь идет о новых рестрикциях Британии

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Западные санкции, введенные в отношении Международного детского центра (МДЦ) "Артек", не помешают ему развиваться, заявил в понедельник директор МДЦ Константин Федоренко в своем телеграм-канале.

Ранее Великобритания ввела новые санкции в отношении 13 граждан России, включая министра просвещения РФ Сергея Кравцова, а также против международного детского центра "Артек" в Крыму.

"Великобритания ввела санкции в отношении Международного детского центра "Артек". "Артек" - уникальное место дружбы детей всего мира, признанный центр детской дипломатии. Именно дружбе и личностному развитию ребенка посвящена восьмая международная смена, которая стартовала 15 июля. <...> "Артек" развивался и будет далее развиваться", - говорится в сообщении.

"Артек" был основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму. В 2014 году завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура. Ожидается, что к своему 100-летию в 2025 году "Артек" примет двухмиллионного воспитанника.

Сейчас в МДЦ проходит международная смена, на которую приехали порядка 3,2 тыс. детей из более чем 50 стран. Среди них, в частности, школьники из Германии, Швеции, Испании, Канады, Польши, Израиля, Ливана, Сирии, Египта, Монголии, Сербии, Киргизии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Абхазии, Белоруссии, Франции, Финляндии.