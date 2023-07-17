В Тульской области подняли из неучтенных захоронений останки 86 красноармейцев

Удалось установить имя одного военного

ТУЛА, 17 июля. /ТАСС/. Тульский региональный поисковый отряд "Штурм" обнаружил неучтенные захоронения времен Великой Отечественной войны в Арсеньевском районе, в общей сложности подняли останки 86 красноармейцев. Почти все они погибли от артиллерийского минометного огня противника, удалось установить имя одного воина, сообщил ТАСС руководитель отряда Михаил Булдаков.

"Экспедиции проводились в Арсеньевском районе, где в 1942 году шли ожесточенные бои. Захоронения обнаружили по архивным документам, оно находилось примерно в 100 м от передовой линии, по всей видимости, бойцов хоронили сразу после боя. В общей сложности подняты останки 86 погибших красноармейцев", - сказал Булдаков.

По его словам, по характеру повреждений на останках можно предположить, что большинство бойцов погибли от артиллерийского минометного огня. Участники экспедиций обнаружили четыре смертных медальона, удалось установить имя одного красноармейца - Алексея Андреевича Дворянкина. Он родился в Куйбышевской области (сейчас Самарская область), служил в 356-й стрелковой дивизии, погиб 19 января 1942 года.

Поисковые работы организовали в рамках экспедиции "Вахта памяти. Тульский рубеж - 2023" при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества.