17 июля, 20:38

В Москве открылось представительство Псковской области

Оно располагается на территории комплекса зданий администрации Президента РФ

ПСКОВ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области открыли официальное представительство региона в Москве, запуск этого проекта позволит региону активнее привлекать бюджетные и частные инвестиции, и тем самым укреплять свою экономику. Об этом сообщил в понедельник губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

"Сегодня первый рабочий день нашего представительства. Полноценный московский офис позволит нам более тесно и результативно взаимодействовать с федеральными органами власти, более интенсивно работать с инвесторами. Я уверен, что это позволит привлечь дополнительные бюджетные и частные средства в регион. Начало положено, ряд встреч уже состоялся", - сказал Ведерников.

Представительство Псковской области находится на территории комплекса зданий администрации Президента РФ. 

Теги:
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьМосква
© Информационное агентство ТАСС
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