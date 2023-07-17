В Белграде прошел концерт в память об императоре Николае II

Мероприятие собрало у памятника российскому императору более сотни зрителей

БЕЛГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Концерт "Во славу царской семьи Романовых" состоялся в понедельник в центре сербской столицы в память о российском императоре Николае II. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы собрались в прекрасном месте Белграда. Перед нами находится памятник Николаю II, который стоит на месте посольства царской России, а за нами находится Русский дом, место высшей дружбы и братства России и Сербии. Сегодня, когда мы отмечаем 105-ю годовщину трагической смерти русского царя Николая и его семьи, вы, несмотря на вечернее время и такую жару, пришли в таком большом количестве. Это является еще одним доказательством невероятного братства и долговечной любви наших народов", - отметил представитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде Павел Бушуев.

Мероприятие, в котором приняли участие певцы, музыканты, хоры и поэты, собрало у памятника Николая II более сотни зрителей. Его посетили представители сербских общественных организаций, любители русской культуры из числа местных жителей, а также российские граждане. Организаторами концерта выступили РЦНК "Русский дом" в Белграде и Общество "Православная нить".

Культ Николая II в Сербии

Последний российский император в Сербии является самым популярным российским правителем. Сербский народ почитает его и как святого, и как государственного деятеля. Для многих сербов образ русского царя является символом верности, честности и преданности своему слову.

Сербский народ помнит, что именно ради спасения Сербии Николай II вступил в Первую мировую войну, когда Россия была к этому не готова. Через несколько лет, в 1916 году, Николай II еще раз спас сербскую армию, которая была прижата австрийским войсками к Адриатическому морю в Албании.

Император поставил союзникам - Франции и Англии - ультиматум, заявив, что выйдет из войны, если сербов не эвакуируют на остров Корфу. В итоге союзники согласились и тем самым спасли сербские войска от полного уничтожения. Еще через пару лет спасенная сербская армия освободила Сербию, разгромив Австро-Венгрию.

Признание со стороны сербского короля

Спасение союзников ценой гибели своей семьи и империи оценил сербский король Александр I Карагеоргиевич. В благодарность за поступок Николая II он приютил в Белграде свыше 40 тыс. представителей белой эмиграции в 1920-х и 1930-х годов.

Узнав о намерении эмигрантов из России построить культурный центр в Белграде, монарх подарил им участок земли рядом с королевской резиденцией. Часть этой территории занял "Русский дом имени императора Николая II", построенный в 1933 году (сегодня - РЦНК "Русский дом"). В другой части, выходящей на старый и новый королевские дворцы (сейчас в них расположены мэрия Белграда и резиденция президента Сербии), долгое время был сквер, где по инициативе сербских властей в 2014 году установили памятник последнему российскому императору.

Гибель царской семьи

Последний российский император был расстрелян большевиками вместе с семьей и слугами в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьевых в Екатеринбурге.

В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II, императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых как принявших мученическую смерть.