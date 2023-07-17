17 июля, 20:40

Путин поручил уточнить порядок ведения перечня коренных малочисленных народов

Срок исполнения - 1 июня 2024 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов уточнить порядок ведения Единого перечня коренных малочисленных народов РФ, сообщается в понедельник на сайте Кремля.

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Поручение дано по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 19 мая 2023 года.

"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы Российской Федерации, с учетом результатов Всероссийской переписи населения 2020 года подготовить предложения о внесении в установленном порядке в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации изменений, обеспечивающих соответствие указанного перечня численным критериям, <…> и при необходимости внести изменения в законодательство Российской Федерации", - сказано в тексте поручений.

Срок исполнения - 1 июня 2024 года.

В федеральном законе "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ" сказано, что в реестр включаются коренные малочисленные народы, численность которых менее 50 тыс. человек. По информации Федерального агентства по делам национальностей, общим результатом государственной политики в отношении коренных малочисленных народов является увеличение их численности за последние 30 лет более чем на 20%.

В настоящее время на территории Арктической зоны России, Сибири и Дальнего Востока живут представители 47 коренных малочисленных народов общей численностью более 300 тыс. человек. Они имеют особый статус и возможность пользоваться преференциями со стороны государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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