В России число гериатрических кабинетов с 2017 года увеличилось почти в 6,5 раза

Как отметила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова, специалистов-гериатров в стране готовят 17 образовательных организаций

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Количество гериатрических кабинетов в России с 2017 года увеличилось почти в 6,5 раза, гериатрических центров - с 3 до 84. Об этом во вторник журналистам сообщил замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.

"Если в 2017 году всего было 3 гериатрических центра, то к 1 июня 2023 года в 83 субъектах РФ их открыто уже 84. Число гериатрических кабинетов с 2017 года выросло почти в 6,5 раза", - сказал он.

Камкин также отметил реализацию комплекса мер профилактики падений и переломов среди людей пожилого и старческого возраста. Меры нужны, чтобы выстроить правильную маршрутизацию пациентов с переломами проксимального отдела бедра для оказания медпомощи в течение 48 часов, добавил замминистра.

"Это поможет снизить риск осложнений, ведущих к инвалидизации среди пожилого сегмента, на 46%, повысить вероятность полного восстановления в течение года на 20%, увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 0,3 года, снизить смертность более чем на 3%", - пояснил он.

По словам заместителя министра здравоохранения России Татьяны Семеновой, специалистов-гериатров по программам ординатуры в стране готовят 17 образовательных организаций, 15 из них подведомственны Минздраву. Есть также профессиональная переподготовка, добавила она. "Мы осуществляем непрерывное профессиональное образование врачей, в том числе и врачей-гериатров. На сегодняшний день представлены 87 электронных, интерактивных и образовательных модулей на портале непрерывного профессионального образования. Есть много программ повышения квалификации", - сказала Семенова.

Гериатр - врач, лечащий людей пожилого и старческого возраста.