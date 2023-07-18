В РФ более 1,5 млн пациентов с болезнями сердца с 2020 года получили бесплатные лекарства

За 2022 год препараты получили более 824 тыс. человек с такими заболеваниями

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Бесплатные препараты с 2020 года в России получили более 1,5 млн пациентов с перенесенными инфарктом, инсультом или серьезной операцией на сердце. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Более 1,5 млн пациентов, перенесших инфаркт, инсульт или серьезную операцию на сердце с 2020 года получили лекарственные препараты бесплатно. <…> Льготное обеспечение лекарственными препаратами позволяет увеличить доступность лекарственной терапии в амбулаторных условиях и снизить риск повторных случаев сердечно-сосудистых катастроф", - говорится в сообщении.

В 2022 году бесплатные лекарства получили более 824 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавили в Минздраве.

Программа льготного лекарственного обеспечения реализуется с 2020 года по федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Получить бесплатные лекарства могут пациенты, вставшие на диспансерное наблюдение из-за перенесенных острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также те, кому выполнили аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию. В 2022 году перечень бесплатных препаратов расширили на восемь позиций.