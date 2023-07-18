На Крымском мосту восстановили движение автомобилей по одной полосе в реверсивном режиме

Разработали временную схему организации дорожного движения

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Движение легковых автомобилей открылось в реверсивном режиме по одной полосе Крымского моста после ЧП, сообщил в своем Telegram-канале во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь", - написал он.

По словам вице-премьера, мост подготовили к запуску "в кратчайшие сроки". "Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение", - уточнил Хуснуллин.

Хуснуллин отметил, что разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. "Перед тем как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали", - сообщил он.