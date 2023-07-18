Более 50 черных дельфинов погибли, выбросившись на берег в Шотландии

Часть из них усыпили, так как спасти млекопитающих было невозможно

ТАСС, 18 июля. Стая из 55 гринд или черных дельфинов погибла, выбросившись на берег шотландского острова Льюис. Об этом в воскресенье сообщила британская газета The Guardian.

По ее информации, около 50 черных дельфинов оказались на берегу острова в уединенном и труднодоступном месте, еще несколько млекопитающих оставались на мелководье. Такое расположение затруднило спасательную операцию, которая продлилась с 07:00 по местному времени (09:00 мск) до 15:30 часов (17:30 мск) воскресенья.

По предварительным данным, гринды выбросились на сушу вслед за членом своей стаи, который первым оказался на берегу.

"Гринды печально известны своими сильными социальными связями, поэтому часто, когда один дельфин попадает в затруднительное положение и выбрасывается на берег, остальные следуют за ним", - заявил представитель благотворительной организации British Divers Marine Life Rescue (BDMLR).

Несмотря на усилия BDMLR, а также береговой охраны, спасателей и ветеринаров, большая часть стаи погибла. Оставшуюся часть черных дельфинов ветеринары усыпили из-за невозможности спасения.

Сейчас специалисты изучают причины массового выброса гринд на берег.