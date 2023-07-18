КС РФ считает правомерным, что кинотеатры платят авторам саундтреков к фильмам

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) не считает необходимым вносить изменения в норму Гражданского кодекса (ГК) РФ, согласно которой кинотеатры, помимо самих производителей кино, отдельно выплачивают вознаграждение от продажи билетов авторам саундтреков к фильму. Об этом говорится в опубликованном на сайте КС РФ определении.

Ранее Суд по интеллектуальным правам попросил КС проверить на соответствие Конституции России соответствующую норму ГК РФ. Согласно данной норме, при показе фильмов в кинотеатрах авторы музыкального произведения (с текстом или без), использованного в аудиовизуальном произведении, сохраняют право на вознаграждение. Как отмечал заявитель, в современных геополитических и экономических условиях кинотеатры несут существенные экономические потери в связи с отсутствием в российском прокате многих иностранных кинофильмов, однако по действующему законодательству "вынуждены нести дополнительную финансовую нагрузку в виде выплаты вознаграждения".

"Пункт 3 статьи 1 263 ГК РФ направлен на обеспечение разумной стабильности законодательного регулирования посредством сохранения в нем предоставленного композиторам права на вознаграждение <...>, не содержит неопределенности и не может расцениваться в обозначенном заявителем аспекте как нарушающий конституционные права, перечисленные в запросе", - говорится в определении.

Позиция Российского авторского общества

Как ранее отмечал первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Андрей Синицын, одним из видов обязательных отчислений кинотеатров является выплата авторского вознаграждения композиторов саундтреков в пользу Российского авторского общества (РАО). При этом, как отмечал сенатор, ставки авторского вознаграждения не зависят от количества исполняемых музыкальных произведений, продолжительности их звучания, страны проживания автора и составляют от 0,7% до 1,2% от выручки от продажи билетов.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в апреле 2022 года предлагал ввести для кинотеатров мораторий на платежи за использование авторской музыки в кино и мультфильмах, если речь идет о контрагентах из недружественных стран. Как пояснил в ответе сенатору Синицыну исполнительный директор РАО Алексей Карелов, Российским авторским обществом приняты все установленные действующим законодательством меры по ограничению отчислений авторского вознаграждения правообладателям из недружественных государств и российским правообладателям, совершившим действия по дискредитации ВС РФ или по поддержке санкций против России.

Согласно официальному ответу общества, российские авторы музыкальных произведений за последние три года столкнулись с проблемой кратного снижения вознаграждения за свой творческий труд. Вместе с размерами сборов снизились и суммы авторского вознаграждения, собираемого и выплачиваемого РАО правообладателям, указывали в обществе. В РАО заявляли, что многие российские правообладатели, особенно композиторы, специализирующиеся на создании музыки к фильмам, оказались "в бедственном положении".

Российское авторское общество осуществляет сбор вознаграждения в пользу авторов музыки при публичном проигрывании их произведений. Отчисления РАО платят кинотеатры, телеканалы, радиостанции, рестораны и так далее. Потом собранные деньги распределяются между композиторами и авторами песен.