Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани достигло двух часов

Досмотр автомобиля при небольшом количестве вещей может занять 5-10 минут

КЕРЧЬ, 18 июля. /ТАСС/. Время ожидания в очереди у Крымского моста, по которому запущено движение по одной полосе в реверсивном режиме, со стороны Краснодарского края составляет около двух часов с момента подъезда к нему до завершения прохождения досмотра, сообщает корреспондент ТАСС.

Автомобили к пункту досмотра пропускают по несколько десятков, после его прохождения формируют колонну из порядка 50 машин непосредственно для проезда по мосту. При этом сам досмотр при небольшом количестве вещей занимает 5-10 минут.