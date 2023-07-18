17 июля, 23:05
Атака на Крымский мост

Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани достигло двух часов

Досмотр автомобиля при небольшом количестве вещей может занять 5-10 минут

КЕРЧЬ, 18 июля. /ТАСС/. Время ожидания в очереди у Крымского моста, по которому запущено движение по одной полосе в реверсивном режиме, со стороны Краснодарского края составляет около двух часов с момента подъезда к нему до завершения прохождения досмотра, сообщает корреспондент ТАСС.

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Автомобили к пункту досмотра пропускают по несколько десятков, после его прохождения формируют колонну из порядка 50 машин непосредственно для проезда по мосту. При этом сам досмотр при небольшом количестве вещей занимает 5-10 минут. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайКрымАтака на Крымский мост
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