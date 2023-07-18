В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за сильного дождя

Речь идет обо всей территории региона, кроме Ольского городского округа и административного центра

ТАСС, 18 июля. Спасатели объявили на вторник экстренное предупреждение почти на всей территории Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 18 июля", - рассказали в центре.

Там уточнили, что на всей территории региона, кроме Ольского городского округа и Магадана, существует вероятность чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Вероятны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе ЖКХ и объектов жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также возможны размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов.

С ночи в регионе идут сильные дожди.