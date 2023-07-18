17 июля, 23:36

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 4 км

Он активизировался в середине ноября 2016 года, для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды в 05:34 (21:34 мск) пепловый выброс высотой до 4 км, сообщили журналистам в камчатском филиале ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

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"Высота пеплового выброса составила около 4 тыс. м над уровнем моря", - рассказали в филиале.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. 

Теги:
Сахалинская область
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