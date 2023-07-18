В Минздраве Приморского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей

Врачи отмечают положительную динамику

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние троих детей, пострадавших на прошлой неделе в ДТП в Приморском крае, как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

"Дети госпитализированы в городскую Артемовскую больницу. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, отмечается положительная динамика", - сообщили в министерстве.

Две машины столкнулись 12 июля на трассе вблизи поселка Шкотово в Приморье. В результате аварии были госпитализированы дети 4, 7 и 15 лет.