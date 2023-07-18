Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи составила около 2 км

Время ожидания досмотра составляет около 1,5 часа

КЕРЧЬ, 18 июля. /ТАСС/. Длина автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи после возобновления движения составляет почти 2 км. Как сообщает корреспондент ТАСС, время подъезда к мосту с учетом досмотра занимает около 1,5 часа.

На пункте досмотра со стороны Керчи оперативно проводится тщательная проверка автомобилей, время не превышает 10 минут. Водителей просят полностью освобождать багажник для досмотра. После автомобили формируют в колонну по несколько десятков для проезда по Крымскому мосту.

Как сообщается в телеграм-канале "Главный мост", созданном властями Краснодарского края для автопутешественников, параллельно идет организация комфортного проезда по альтернативному сухопутному пути, который пролегает через новые регионы РФ. Так, для обеспечения круглосуточного транзита на этом маршруте региональные власти отменили комендантский час, разработана система более оперативного досмотра и пропуска авто. Правительствам новых регионов даны поручения обеспечить граждан топливом и всем необходимым на протяжении маршрута.

Как сообщал ранее корреспондент ТАСС, пробка со стороны Кубани на момент открытия реверсивного движения составляла несколько десятков машин. После ЧП движение автотранспорта по мосту не осуществлялось около 20 часов.