МЧС выявило более 250 тыс. нарушений пожарной безопасности с начала 2023 года

Всего было проведено более 31 тыс. проверок, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Инспекторы Государственного пожарного надзора (ГПН) выявили более 250 тыс. нарушений требований пожарной безопасности с начала 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"С начала года органами ГПН проведено более 31 тыс. проверок, в ходе которых выявлено свыше 250 тыс. нарушений требований пожарной безопасности", - рассказали в МЧС.

Под контролем ведомства находятся более 25 тыс. населенных пунктов, 1,5 тыс. детских лагерей и 6 тыс. садовых товариществ, которые подвержены угрозе природных пожаров. Надзор за ними осуществляют свыше 11 тыс. инспекторов.

18 июля сотрудники ГПН празднуют профессиональный праздник. В этот день 96 лет назад было подписано Положение об органах ГПН в РСФСР. За эти годы служба упростила проверочные мероприятия, разделив объекты по категориям от низкого риска, на которые инспекции могут не приходить, до чрезвычайно высокого, которые проверяются раз в год. Также были введены индикаторы риска, появился соответствующий калькулятор на сайте ведомства, он помогает собственнику самому определить категорию здания.

Среди других новшеств, появившихся в ГПН в последние годы, - профилактический визит. По его результатам собственнику не грозит административная ответственность, напротив, ему бесплатно посоветуют, какие есть нарушения и как их устранить.

По результатам работы в 2022 году ГПН МЧС возглавил правительственный рейтинг федеральных контрольных органов.