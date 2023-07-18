В Приморье частично восстановили выдачу льготных лекарств после взлома цифровой системы

Выдача лекарств осуществляется в 23 аптеках региона

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Выдача льготных лекарств через электронную систему возобновлена в Приморье. В пятницу сервис подвергся атаке хакеров, препараты временно не отпускались, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Специалисты восстанавливают работу аптек по выдаче льготных лекарств", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что лекарства сейчас можно получить в 23 аптеках региона, еще 30 пока не возобновили выдачу.

На информационную систему регионального склада льготного отпуска лекарств АО "Фармация" в пятницу была совершена хакерская атака. Высокая многоступенчатая защита информации оказалась взломана, был сохранен лишь частичный доступ, а также возможность в ручном режиме обеспечить выдачу экстренно важных препаратов.