Работникам природоохранных служб в Казахстане установили 100%-ную надбавку к окладу

С помощью таких мер правительство намерено снизить отток кадров

АСТАНА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Казахстана установило 100%-ную надбавку для сотрудников природоохранных служб, что позволит снизить отток кадров из этой отрасли. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"С 1 июля текущего года работники природоохранных служб Казахстана получат 100-процентную надбавку к должностному окладу. Соответствующее постановление принято правительством в рамках исполнения поручения главы государства по улучшению условий их труда. Документом предусматривается установление доплат за работу, связанную с риском для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

К числу структур с особыми условиями труда отнесены, в частности, специализированные организации по охране животного мира, защите и воспроизводству лесов, государственной лесной охране. "С учетом увеличения средний должностной оклад специалистов составит от 101 тыс. до 320 тыс. тенге (от $226 до 716) в зависимости от занимаемой должности и выслуги лет", - пояснили в пресс-службе.

По ее данным, в общем повышение зарплаты затронет 12 876 работников. При этом ожидается, что эта мера позволит снизить отток квалифицированных кадров и повысить привлекательность службы в целом.