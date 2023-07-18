Малькевич откроет выставку к годовщине гибели замглавы Херсонской области

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества рассказал, что к декабрю выйдет фильм про Кирилла Стремоусова

ОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Рссийский журналист, первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич откроет документальную выставку к годовщине гибели 9 ноября замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. О своем намерении Малькевич рассказал ТАСС.

"Я хочу сделать выставку, посвященную Кириллу, потому что очень много фотографий, очень много материалов осталось после него. Это важно, чтобы увековечить память о нем. <...> 9 ноября - годовщина его гибели, к ней я хотел бы открыть эту выставку", - сказал Малькевич.

Он добавил, что к этой дате будет подготовлено несколько памятных мероприятий, все они войдут в документальный фильм про Стремоусова. "Фильм будет выпущен к декабрю, он завершит цикл этих мероприятий", - рассказал Малькевич.