Россия передала страдающему от засухи Уругваю более 1,4 тонн питьевой воды

Посол РФ Андрей Будаев отметил, что помощь служит демонстрацией отношений, основанных на дружбе и сотрудничестве

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июля. /ТАСС/. Посольство России в Уругвае передало 1,4 тонн питьевой воды для помощи жителям столицы южноамериканской страны, страдающей от сильной засухи.

"Посольство России передало Национальной организации ассоциаций пенсионеров Уругвая 200 бутылок воды по 7 литров (1,4 тонн) для распределения среди наиболее нуждающихся жителей города", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале диппредставительства.

Посол РФ Андрей Будаев отметил, что переданная помощь служит демонстрацией "отношений, основанных на дружбе и сотрудничестве", которые сложились между двумя странами.

Из-за продолжительной засухи источники, из которых обычно снабжается Монтевидео, обмелели, для водоснабжения стала использоваться вода с более высоким содержанием натрия. В конце июня правительство Уругвая ввело режим чрезвычайной ситуации в сфере водоснабжения в столичном регионе. По словам президента, засуха в этом году стала крупнейшей за последние 70 лет.