В Москве ожидаются гроза и до плюс 27 градусов

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и кратковременные дожди прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет плюс 25-27 градусов, в ночь на среду - до плюс 13 градусов. Во второй половине дня местами ожидается гроза.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 23 - плюс 28 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.