В Свердловской области планируют принять стратегию развития промышленного туризма

В регионе разработали 17 экскурсий на 18 действующих предприятий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области примут стратегию развития промышленного туризма до конца 2023 года. Об этом сообщила ТАСС директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

"У нас в планах утверждение ее [стратегии развития промышленного туризма до 2025 года] до конца этого года", - сказала Туканова.

Она добавила, что промышленный туризм стал особенно популярным. В этом году Свердловская область стала регионом-наставником по его развитию, есть 17 экскурсионных программ на 18 действующих предприятий.

Ранее сообщалось, что стратегия развития промышленного туризма Свердловской области будет содержать десять основных направлений.

В 2020 году губернатор области Евгений Куйвашев подписал соглашение с Агентством стратегических инициатив о развитии промышленного туризма на Среднем Урале. Глава региона считает, что у промышленного туризма есть сверхзадача - быть для молодежи проводником в мир производства, знакомить с разными профессиями.