На административной границе Крыма с Херсонской областью пробок на пунктах пропуска нет

Согласно информации сервиса "Яндекс.Карты", затруднения движения наблюдаются на расстоянии до 100 м

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Пробок на дорогах из Крыма в Херсонскую область нет, небольшие скопления автомобилей наблюдаются возле пунктов пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекопск", следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Согласно информации сервиса, затруднения движения наблюдаются на расстоянии до 100 м возле пунктов пропуска как на въезд в республику, так и на выезд из нее.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок. Было остановлено автомобильное движение по мосту. Железнодорожное сообщение возобновилось уже утром. В ночь на вторник на мосту было запущено реверсивное движение по одной полосе.