Коллекторы начали рассылать массовые анонимные угрозы после принятия закона об их работе

В Роскачестве отметили, что из-за этого привлечь нарушителей к ответственности будет сложнее

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Коллекторы перешли на массовые анонимные способы ведения работы после недавно принятого в РФ закона о лишении свободы на срок до 10 лет за их незаконную деятельность. Как сообщили ТАСС в Роскачестве, привлечь их к ответственности в таком случае будет затруднительно.

В ведомстве рассказали, что коллекторы начали создавать поддельные аккаунты в соцсетях, использовать подменные номера и анонимные сервисы для смс-рассылок с угрозами и оскорблениями. "Из-за специфики работы новые методы преследования должников становятся массовыми, а не адресными: в своих сообщениях коллекторы могут с оскорблениями напомнить о долгах вообще, не конкретизируя задолженность", - предупредили в Роскачестве.

Таким образом, считают в ведомстве, привлечь к ответственности коллекторов в этом случае сложно: технически угрозы поступают от сетевых анонимов, а не от коллекторского агентства. Должник не знает, от кого он получает сообщения.

Однако закон, как напомнил замначальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков, позволяет коллекторам писать и звонить должникам, хоть и в строго отведенное время и не чаще установленного количества раз. Таким образом, советует он, звонки и сообщения с угрозами лучше игнорировать, а аккаунты в соцсетях - делать закрытыми.

Ограничения для коллекторов

Президент России Владимир Путин недавно подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за незаконную деятельность коллекторов, связанную с применением насилия или угрозой его применения.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс РФ и дополняет его статьей, устанавливающей уголовную ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Так, для сотрудников кредитных организаций или нанятых ими коллекторов за угрозы применения насилия, уничтожения и повреждения имущества, распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких, вводится штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты, иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

Также могут быть назначены принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до пяти лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.