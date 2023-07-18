Пострадавших от удара молнии туристов перевезут в Красноярск

Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести

КРАСНОЯРСК, 18 июля. /ТАСС/. Двое туристов, пострадавших от удара молнии в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае, будут перевезены в краевую больницу в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

"Двое пострадавших находятся на территории районной больницы, оказана вся необходимая помощь. Состоялась консультация с ожоговым центром в Красноярске. Принято решение о транспортировке их [пострадавших] в Красноярскую краевую клиническую больницу. Состояние оценивается как средней тяжести", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что два человека из туристической группы получили ожоги и оттеки ног. Пострадавших доставили в больницу в Ермаковском районе Красноярского края.

В воскресенье туристическая группа из четырех человек начала подниматься на пик Звездный. На высоте 400 м в них ударила молния, женщина погибла, два человека пострадали. По информации МЧС, туристы пренебрегли предупреждением о неблагоприятных метеоусловиях и совершали восхождение при шквалистом ветре и грозе. Группа не была зарегистрирована в МЧС.