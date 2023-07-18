В Колумбии реке впервые присвоили статус жертвы вооруженного конфликта

Специальный суд установил, что водоему был нанесен ущерб, так как ее использовали в качестве братской могилы, а также сбрасывали в нее химикаты

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июля. /ТАСС/. Специальный суд по вопросам мира Колумбии признал реку Каука пострадавшей в результате вооруженного конфликта между властями страны и повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии". Об этом орган сообщил в понедельник в Twitter.

"Суд присвоил статус жертвы реке Каука в рамках дела №05", - говорится в тексте.

Специальный судебный орган признал, что реке был "нанесен серьезный ущерб в связи с ее использованием в качестве братской могилы, а также из-за применения ртути на нелегальных рудниках и сброса химикатов, полученных в результате производства запрещенных веществ". "Это первый случай, когда суд признает реку жертвой, которой нанесен серьезный ущерб в результате вооруженного конфликта", - отметил суд. По его словам, это решение также означает, что "преступления против природы" могут расцениваться как серьезное нарушение прав человека и военное преступление.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. С тех пор его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов стали беженцами. 24 ноября 2016 года в Гаване представители правительства Колумбии и РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия.