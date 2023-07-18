В Госдуму внесли законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя в жилом доме

По словам вице-спикера ГД Владислава Даванкова, из спальных районов "приходят сотни жалоб на бесконечные "наливайки" и шумные бары"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" вносят в Госдуму законопроект о праве граждан запрещать продажу алкоголя в нежилых помещениях многоквартирного дома по решению общего собрания собственников. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

В Жилищном кодексе РФ парламентарии предлагают указать, что к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится в том числе принятие решений о запрете розничной продажи алкогольной продукции, а также розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в нежилых помещениях многоквартирного дома.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают ввести в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" норму о том, что розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общепита не допускается в многоквартирных жилых домах при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

"Если людям мешает пьяный шум по ночам, они вправе от него избавиться. Из спальных районов к нам приходят сотни жалоб на бесконечные "наливайки" и шумные бары, где даже в будние дни гуляют до утра. Мы считаем, что полный запрет на торговлю алкоголем в жилых домах не нужен. Но предлагаем запрещать продажу алкоголя общим собранием жильцов", - сказал один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, комментируя инициативу.