Иерархи УПЦ не смогут прибыть на Архиерейское совещание РПЦ в Сергиеву лавру

По словам митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, когда на Западе и на Украине "только и говорят о демократии, о свободе вероисповедания, о свободе слова", "под суд идут архиереи, священники, монахи Украинской православной церкви"

СЕРГИЕВ ПОСАД /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Иерархи Украинской православной церкви не смогут прибыть в Троице-Сергиеву лавру на Архиерейское совещание Русской православной церкви 19 июля, сообщил один из участников собрания иерархов, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

"После празднования дня преподобного Сергия [18 июля] мы проведем Архиерейское совещание, и в связи с этим приглашены в лавру все архиереи с территории Российской Федерации, кто-то, может быть, сможет приехать и из-за рубежа. Очень жаль, что не смогут прибыть архиереи Украинской православной церкви, части нашей великой Русской православной церкви", - сказал митрополит Кирилл, заявление которого приводит синодальный отдел.

Он выразил сожаление, что в то время, когда на Западе и на Украине "только и говорят о демократии, о свободе вероисповедания, о свободе слова", в это же самое время "под суд идут архиереи, священники, монахи Украинской православной церкви". Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, заключенного по решению киевского суда под стражу, иерарх РПЦ назвал "настоящим исповедником" веры.

Архиерейские совещания - нерегулярный церковный орган, предыдущее подобное собрание прошло в 2015 году в Москве. Решение о проведении нового совещания иерархов было принято на заседании Священного синода РПЦ 29 декабря 2022 года. Тогда же синод постановил вернуться позже из-за "международной обстановки" к вопросу о проведении Архиерейского собора, которому наряду с Поместным собором принадлежит высшая власть в РПЦ.