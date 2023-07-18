Митрополит заявил, что победа в СВО сможет защитить святыни УПЦ от их вывоза на Запад

В СВР ранее сообщили, что Киев ведет переговоры о вывозе с Украины христианских ценностей

СЕРГИЕВ ПОСАД /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Только победа в специальной военной операции сможет защитить святыни Украинской православной церкви и предотвратить их вывоз за рубеж, а от духовенства и верующих в этой ситуации требуется усиленная молитва. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, комментируя сообщения о договоренностях между Киевом и Константинопольским патриархатом по поводу вывоза ценностей УПЦ на "хранение".

"Монахи выселяются из Киево-Печерской лавры, предполагается вывоз святых мощей Киево-Печерских угодников и других святынь на Запад - это разве не страшные времена? Страшные. Безусловно, только победа может освободить Украинскую православную церковь, ее святыни, и, безусловно, вместе с победой наших воинов на передовой должна быть наша глубокая, сильная молитва", - сказал митрополит Кирилл, прибывший на Архиерейское совещание РПЦ и торжества по случаю дня памяти Сергия Радонежского в Троице-Сергиеву лавру. Заявление иерарха приводит синодальный отдел.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев ведет переговоры с патриархом Константинопольским Варфоломеем о подключении Константинопольской церкви к вывозу с Украины христианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок.

По данным СВР, похищение святынь предполагается "оформить" как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих, чтобы избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу.

При подготовке и в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул патриарх Варфоломей договорился с украинскими властями согласовать список предметов для предстоящей передачи на "хранение" в храмах Константинопольской церкви в странах ее присутствия, отметили в СВР. В частности, речь идет о частях мощей святого Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона, находящихся в Свято-Ильинском и Свято-Пантелеимоновском мужских монастырях в Одессе, а также об элементах Креста Господня в Свято-Троицком Корецком женском монастыре в Ровенской области.