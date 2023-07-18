Представители Москальковой встретились с кандидатами на пост омбудсмена в новых регионах

Представители аппарата омбудсмена также передали законопроекты об уполномоченном по правам человека в субъектах РФ для дальнейшей интеграции в правовое поле новых регионов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Представители уполномоченного по правам человека в РФ посетили Херсонскую и Запорожскую области, где провели приемы граждан и встретились с кандидатами на должность омбудсмена. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале.

"В настоящее время помощь института федерального уполномоченного особенно востребована на новых территориях: в Херсонской и Запорожской областях. Сотрудники моего аппарата посетили новые регионы и провели приемы граждан совместно с представителями местных органов власти", - написала омбудсмен.

Она сообщила, что во время визита также прошли встречи с кандидатами на должность омбудсмена и были рассмотрены проблемы становления института государственного правозащитника. Кроме того, представители ее аппарата передали проекты законов об уполномоченном по правам человека в субъектах РФ для дальнейшей интеграции в правовое поле новых регионов.

"Какая помощь нужна людям в Херсонской области: содействие в осуществлении выплат по жилищным сертификатам и единовременной выплате за утраченное жилье [100 тыс. рублей], ускорение процедуры получения паспортов гражданина РФ для жителей Кинбурнской косы, юридическая помощь для подтверждения трудового стажа эвакуированных", - сообщила омбудсмен.

В Запорожской области, по ее словам, большая часть граждан обратилась по коммунальным и бытовым вопросам: благоустройству прилегающих территорий домов и строительству детских площадок, по вопросам медицинского обеспечения узко профильными специалистами.