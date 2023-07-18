Патриарх Кирилл возглавил праздничную литургию в Троице-Сергиевой лавре

Русская православная церковь отмечает обретение мощей преподобного Сергия Радонежского

СЕРГИЕВ ПОСАД /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал совершать во вторник праздничную литургию на помосте перед Успенским собором Троице-Сергиевой лавры по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского и 600-летия основания Троицкого собора монастыря, передает корреспондент ТАСС.

В торжествах 17-18 июля принимают участие многочисленные иерархи Русской православной церкви из разных регионов России и зарубежья и тысячи верующих, приехавших в лавру со всей страны. Во вторник Русская православная церковь отмечает обретение мощей основателя Троице-Сергиева монастыря преподобного Сергия Радонежского, жившего в XIV веке.

По окончании богослужения, в 12:00, на Красногорской площади перед лаврой начнется праздничный концерт духовной и народной музыки, а в 19:00 здесь же состоится вечерний гала-концерт с участием хора Сретенского монастыря, ансамбля колокольной музыки "Колокола России", музыкальной группы "Родной напев", заслуженных артистов России Яна Осина и Ольги Кормухиной, и других коллективов и исполнителей.

На следующий день, в среду, иерархи примут участие в Архиерейском совещании Русской православной церкви. Архиерейские совещания - нерегулярный церковный орган, предыдущее подобное собрание прошло в 2015 году в Москве.

Решение о проведении нового совещания иерархов было принято на заседании Священного синода РПЦ 29 декабря 2022 года. Тогда же синод постановил вернуться позже из-за "международной обстановки" к вопросу о проведении Архиерейского собора, которому наряду с Поместным собором принадлежит высшая власть в РПЦ. Профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин пояснил ТАСС, что перенос Архиерейского собора РПЦ связан, прежде всего, со сложностью приезда в Москву в нынешней ситуации архиереев Украинской православной церкви.