18 июля, 06:26,
обновлено 18 июля, 06:41
Атака на Крымский мост

Более 3 тыс. автомобилей проехали через материк до Крыма после теракта на мосту

Обстановка на Крымском мосту
© Елена Задворная/ ТАСС

Также для водителей работают три накопительные площадки в Крыму и на Кубани

ТАСС, 18 июля. Более 3 тыс. автомобилей проехали до Крыма через материк после теракта на мосту, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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"Через материковую часть до Крыма проехали свыше 3 тыс. автомобилей", - сказал собеседник агентства.

Также для водителей работают три накопительные площадки в Крыму и на Кубани, на них в основном находятся большегрузы - порядка 400 автомобилей.

Движение по Крымскому мосту осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме, пропускают автомобили массой до 3 тонн, рассказали журналистам в пресс-службе ФКУ "Черноморье". "Альтернативный путь движения - через село Весело-Вознесенка. Объезд по а/д Р-280 Новороссия - Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь", - уточнили в ведомстве.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок. Было остановлено автомобильное движение по мосту. Железнодорожное сообщение возобновилось уже утром. В ночь на вторник на мосту было запущено реверсивное движение по одной полосе. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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