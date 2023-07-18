Помощь фонда "Круг добра" получают 29 детей из новых регионов

Среди них, в частности, девять человек со спинальной мышечной атрофией, сообщили в пресс-службе Минздрава

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Подопечными фонда "Круг добра" в новых регионах РФ стали 29 детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"Среди подопечных фонда "Круг добра" - уже 29 детей с тяжелыми и редкими заболеваниями из новых регионов", - говорится в сообщении.

Все дети-граждане РФ имеют право на помощь по перечню фонда, куда входят 85 тяжелых и редких заболеваний. Ее получают и дети из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В частности, препараты получают девять детей со спинальной мышечной атрофией, восемь детей с муковисцидозом, четыре ребенка с миодистрофией Дюшенна-Беккера, четыре ребенка с нейрофиброматозом, по одному пациенту с нейробластомой, Х-сцепленным доминантным гипофосфатемическим рахитом, нейрональным цероидным липофусцинозом II типа. Кроме того, одному ребенку с остеосаркомой установлен "растущий" эндопротез, добавили в пресс-службе.