Керченская паромная переправа перевозит только грузовой транспорт и пассажиров

В министерстве транспорта Крыма сообщили, что грузовые автомобили с неприоритетными грузами в настоящий момент по-прежнему движутся по альтернативному сухопутному пути через новые регионы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Движение через керченскую переправу открыто только для грузового транспорта, а также для пассажиров рейсовых и экскурсионных автобусов. Легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через новые регионы, сообщается во вторник в Telegram-канале министерства транспорта Крыма.

"По состоянию на 08:00 мск керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт с приоритетными видами товаров - скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости. Также через Керченский пролив перевозят пассажиров рейсовых и экскурсионных автобусов. Легковые авто движутся по Крымскому мосту, открыта одна полоса, в данный момент затруднений проезда нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что грузовые автомобили с неприоритетными грузами в настоящий момент по-прежнему движутся по альтернативному сухопутному пути через новые регионы, через пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп.

"За минувшие сутки по состоянию на 7:00 мск силами пассажирско-автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 17,5 рейсов, перевезены 2 281 пассажир, 158 железнодорожных вагонов, 881 единица автомобильного транспорта (в том числе 266 единиц легковых автомобилей), 8 автобусов", - уточнили в Минтрансе Крыма.

Ранее движение легковых автомобилей осуществлялось также через паромную переправу или через новые регионы. На площадке-накопителе на подъезде к переправе к вечеру понедельника ожидало более 200 транспортных средств, пробка на подъезде к переправе была протяженностью более 2 км. На площадке было организовано питание, волонтеры подвозили бутилированную воду, были организованы дополнительные туалеты.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок. Было остановлено автомобильное движение по мосту. Железнодорожное сообщение возобновилось уже утром. В ночь на вторник на мосту было запущено реверсивное движение по одной полосе.