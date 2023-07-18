В Думу внесли проект поправок в УК о пяти годах тюрьмы за пропаганду экстремизма

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Проект поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ о наказании до пяти лет лишения свободы за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма внесен в Госдуму. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Вместе с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы поправку в Уголовный кодекс об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тыс. рублей и вплоть до пяти лет лишения свободы", - отметил парламентарий.