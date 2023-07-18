Более 550 остановок нового типа установили в Москве за полгода

Мэр города Сергей Собянин, в частности, отметил, что остановочные павильоны сделаны из нержавеющей стали и алюминия

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Около 1,3 тыс. новых остановочных павильонов планируется установить на столичных улицах в этом году, свыше 550 из них уже созданы. Об этом сообщил во вторник в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжаем улучшать пассажирскую инфраструктуру - установили больше 550 остановок нового типа за полгода. Современные остановочные павильоны сделаны из нержавеющей стали и алюминия; оснащаются камерами видеонаблюдения и освещением; имеют большую крышу, которая лучше защищает от непогоды", - написал Собянин.

Он добавил, что в этом году будет установлено 1,3 тыс. таких остановок, собранных на столичном заводе в Сокольниках.