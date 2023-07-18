В Подмосковье к нейросети для выявления незаконных мест торговли подключат 3 тыс. камер

С помощью новой технологии уже выявили свыше 400 точек стихийной торговли

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 500 камер, подключенных к искусственному интеллекту (ИИ), задействованы в Московской области для выявления несанкционированных мест торговли, их количество планируется увеличить до 3 тыс. Об этом сообщил во вторник ТАСС зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

"Сейчас мы проводим работу, которая позволит увеличить количество подключенных видеокамер к механизму выявления незаконной торговли с помощью искусственного интеллекта. В ней уже задействовано 517 камер, планируется увеличение до 3 тыс.", - сказал Филимонов.

Он добавил, что с помощью новой технологии уже выявлено более 400 точек стихийной торговли. Для продажи товаров используют газоны и тротуары, заборы и автомобили.

"Искусственный интеллект обучают искать на видеокадре атрибуты, которые можно классифицировать как маркеры. Нейронная сеть уже обучена выявлять точки такой торговли с точностью в 98,5%", - отметил зампред.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья пояснили, что модель ИИ подключают к камерам, которые входят в систему "Безопасный регион". Кроме того, продолжается разработка системы оперативного информирования о фактах несанкционированной уличной торговли.