Звезды эстрады поженят москвичей на Московском урбанфоруме в Гостином дворе 23 августа

Подать заявления на такую регистрацию можно в любом дворце бракосочетания Москвы или онлайн

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Свадебные церемонии состоятся в Гостином дворе 23 августа во время Московского урбанистического форума (МУФ-2023). В церемониях бракосочетания примут участие звезды театра, кино и эстрады, сообщила во вторник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве есть практика проводить регистрации брака на красивых, неординарных локация нашего города. Гостиный двор - это уникальный исторический особняк, в котором с 1 августа по 10 сентября проходит Московский урбанистический форум - событие федерального масштаба. В рамках него мы предлагаем молодоженам заключить брак в окружении современных достижений социальной сферы. В красивую дату 23.08.23 в Гостином дворе свадебные церемонии будут проходить сразу в 5 залах старинного особняка", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она добавила, что "главным сюрпризом станет звездный регистратор". "Артисты театра и кино, певцы и шоумены вместе с ведущими торжественных церемоний московских ЗАГСов проведут процедуру бракосочетания и первыми поздравят молодых, а живое музыкальное сопровождение дополнит неповторимую атмосферу мероприятия", - отметила заммэра.

По ее словам, подать заявления на такую уникальную регистрацию уже можно в любом дворце бракосочетания Москвы или онлайн. "Дополнительных затрат при этом не потребуется - молодым необходимо оплатить только стандартную госпошлину в 350 рублей", - заверила Ракова.

О церемонии

"На торжественную церемонию молодые пары могут пригласить неограниченное количество гостей. Волнительное событие, проходящее под красивыми сводами и арками исторического здания, будет запечатлено на видео и фотокамеру. Кроме того, по желанию молодых для пар подготовят индивидуальные видео заставки с инициалами и фотографиями молодоженов, которые станут прекрасным подарком новой семье и будут представлены на экранах в зале регистрации во время церемонии бракосочетания", - уточнили в пресс-службе соцкомплекса правительства Москвы.

Заявления на церемонии бракосочетания в Гостином дворе принимаются до 22 июля включительно. Узнать подробности об организации бракосочетания можно во всех дворцах бракосочетания, а также по телефону организационного комитета +7 (985) 805-20-30. Количество мест ограничено.

Также у молодоженов, которые уже подали заявление, есть возможность перенести регистрацию брака в Гостиный двор. Для этого необходимо будет лично обратиться в любой дворец бракосочетания с просьбой о переносе места регистрации.

"Для подачи заявления онлайн на портале госуслуг или портале mos.ru заполнить данные жениха и невесты, и после перехода к месту регистрации брака выбрать площадку Гостиный двор, ответственный ЗАГС - Шипиловский Дворец бракосочетания", - сообщили в мэрии.

МУФ-2023

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. На это время Гостиный двор станет презентационной площадкой последних достижений социальной сферы.

"В интерактивном выставочном пространстве форума гости узнают о тенденциях в сфере заботы о здоровье, посетят Музей вредных привычек, Капсулу профессий, Офис управления карьерой, а также познакомятся с метанавыками человека будущего. Также посетителей ждут десятки лекций ведущих спикеров и открытые концерты", - заключили в пресс-службе.