В Туапсинском районе около 240 жителей получили компенсации после подтопления

В районной администрации также сообщили, что по 50 тыс. рублей получат за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей - за полную

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Жители пострадавших от подтопления поселений Туапсинского района Краснодарского края начали получать компенсации, выплаты в размере 10 тыс. рублей уже получили около 240 человек. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале районной администрации.

"Начались выплаты жителям района, пострадавшим от разгула июльской стихии. Компенсации в размере 10 тыс. рублей уже получили порядка 240 человек. Единовременно по 10 тыс. рублей получат все признанные пострадавшими от непогоды. По 50 тыс. рублей - за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей - за полную утрату имущества", - говорится в сообщении.

Власти также уточнили, что в Новомихайловском городском поселении завершены аварийно-восстановительные работы по вводу в строй водозабора, запущены все канализационно-насосные станции, полностью восстановлено электроснабжение. Также восстановлен поврежденный газопровод низкого давления на пересечении улицы Колхозной и переулка Цветочного, продолжается очистка септиков в частном секторе.

На минувшей неделе Туапсинский район сильно пострадал от мощных ливней, которые стали причиной подъема воды в реках и подтоплений. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население. В результате непогоды в субботу больше всего пострадали поселки Тюменский и Новомихайловский, где были подтоплены около 290 домов и 650 придомовых территорий, а также социальные объекты, были разрушены два пешеходных моста, два водовода, из зоны подтопления были эвакуированы 160 человек, в том числе 57 детей, в воскресенье они вернулись в свои дома.