18 июля, 07:29

Из Ростовской области восстановили автобусное сообщение в Крым

В Министерстве транспорта региона отметили, что продолжается рост загруженности перехватывающих парковок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Автобусное сообщение из Ростовской области в Крым восстановили, заказные автобусы следуют на полуостров по альтернативному маршруту через новые регионы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области.

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"Регулярные в настоящее время будут направляться через паромную переправу, заказные автобусы уже следуют по альтернативному маршруту через новые регионы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в регионе продолжает расти загруженность перехватывающих парковок, на которых формируют колонны грузовиков, следующих в Крым.

Накануне продажа билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым была временно приостановлена до утверждения новых маршрутов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в регионе принимаются меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей. 

Теги:
РоссияРостовская областьКрым
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