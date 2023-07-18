Во Львовской области из-за непогоды без электроснабжения остались 57 населенных пунктов

По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, 16 из них обесточены полностью

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Электроснабжение нарушено в 57 населенных пунктах Львовской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

"По состоянию на этот час без электроснабжения остаются 57 населенных пунктов, из них 16 [обесточены] полностью, 41 [обесточен] частично", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что причиной сбоев является непогода.

По словам Козицкого, восстановлением электроснабжения занимаются 94 сотрудника "Львовоблэнерго", задействованы 33 единицы техники.